Hassan ‘dankbaar’ voor elke kilometer die ze liep in Londen

Sifan Hassan is dankbaar. Ze herhaalde het talloze keren in haar eerste reactie bij de BBC na haar indrukwekkende zege in de marathon van Londen in een Nederlands record van 2.18.34. “Ik kan het niet geloven dat ik hier heb gewonnen. Londen is de mooiste marathon met het sterkste deelnemersveld, het publiek was fantastisch. Ik ben dankbaar voor elke kilometer die ik heb volbracht”, zei de 30-jarige Nederlandse atlete.

Hassan liep haar eerste marathon en ze had misschien wel een richttijd in haar hoofd, maar die sprak ze vooraf naar buiten toe niet uit. De marathon in Londen was vooral een test. Ze wilde weten of ze de afstand aankon, ook met het oog op de Spelen van Parijs. Het speelt in haar hoofd om daar voor olympisch succes te gaan op de marathon. “Deze race vergeet ik nooit meer. Ik heb ervan genoten. Iedereen zei vooraf dat het zwaar zou worden na 30, 35 kilometer. Ik ging me juist steeds beter voelen na 35 kilometer. Toen ik over de finish kwam,dacht ik, zijn we er al?”

Op de baan heeft Hassan haar kwaliteiten al bewezen met olympische titels op de 5000 en 10.000 meter, wereldtitels op de 1500 en 10.000 meter, een werelduurrecord en tal van Europese records. Nu kan ze zeggen dat ze ook op de marathon met de besten mee kan. “Deze wedstrijd was toch een soort wereldkampioenschap.”