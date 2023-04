Verstappen blijft afkerig van sprintraces in Formule 1

Max Verstappen is nog altijd geen voorstander van sprintraces. Ook het nieuwe format, met een aparte kwalificatie voor de sprintrace, kan de wereldkampioen weinig bekoren. Het neemt in zijn ogen de glans weg van de race op zondag, waar het in zijn ogen echt om gaat in de Formule 1.

“De Formule 1 bekijkt het vanuit zakelijk oogpunt, ik zie het meer vanuit het pure racen”, zei hij tegen onder meer motorsport.com in aanloop naar de Grote Prijs van Azerbeidzjan, waar zaterdag de eerste sprintrace inclusief kwalificatie (sprint-shootout) wordt verreden. “Ik begrijp de sprintraces, ze voegen waarschijnlijk wat meer spanning toe en chaos, maar je krijgt gedurende die race een vrij duidelijk beeld van wat er de volgende dag in de grand prix gaat gebeuren. Dat neemt de spanning weg voor het hoofdevenement, dat volgens mij altijd de speciale gebeurtenis moet zijn.”

Verstappen liet zich bij de vorige race in Melbourne ook al kritisch over de plannen om het aantal trainingen te verminderen en meer ruimte te geven voor racen. “Ze moeten wel uitkijken dat ze niet het hele DNA van de Formule 1 gaan veranderen. Ik vind het wel belangrijk dat ze daar niet te veel aan gaan schaven, want dan houdt het op een gegeven moment natuurlijk op”, zei de coureur van Red Bull toen.

Verstappen herhaalde zijn bedenkingen in Bakoe. “Als we de kalender maar blijven uitbreiden en de raceweekeinden steeds langer maken, vraag je je op een gegeven moment wel af of het het waard is. Ik hou van racen. Ik hou van winnen, er is natuurlijk het salaris en alles. Maar is het ook een goed leven? Ik denk dat je soms op een punt in je carrière komt dat je misschien andere dingen wilt doen. Ik heb een contract tot eind 2028 en dan zullen we het opnieuw bekijken, maar ik vind wel dat als het op een gegeven moment te veel wordt, het tijd is voor verandering.”