Derde plaats voor Verstappen in eerste sprint-shootout

Max Verstappen is in Bakoe bij de eerste sprint-shootout ooit in de Formule 1 derde geworden. Charles Leclerc was het snelst in zijn Ferrari en mag later ook de sprintrace vanaf poleposition beginnen. Verstappen moest ook teamgenoot Sergio Pérez voor zich dulden.

Om 15.30 uur volgt de sprintrace op het stratencircuit in Azerbeidzjan. Zondag begint de race om 13.00 uur. Verstappen start dan vanaf de tweede positie. Poleposition is ook door voor Leclerc, die dit raceweekend vooralsnog het snelst is.

Nyck de Vries vervulde een bijrol in de sprint-shootout. De coureur van AlphaTauri kwam niet voorbij Q1. De eerste sectie werd vroegtijdig onderbroken vanwege een crash van Logan Sargeant, zonder dat De Vries een goede ronde had gereden. De Vries miste een bocht, maar zijn auto liep daarbij geen schade op. Ook Pierre Gasly bleef ook in Q1 van de sprint-shootout steken.

De sprint-shootout is in het leven geroep om in aanloop naar de hoofdrace voor meer spanning te zorgen. Er waren altijd drie vrije trainingen in aanloop naar de race.