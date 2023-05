AZ-middenvelder Mijnans ziet veel mogelijkheden tegen West Ham

Sven Mijnans geeft AZ nog heel veel mogelijkheden om de finale van de Conference League te halen. “We krijgen twee slordige doelpunten tegen”, zei hij na de nederlaag van 2-1 bij West Ham United. “Daarna konden we de rust niet meer bewaren. Maar we hebben zeker nog kansen.”

Mijnans vond dat AZ het een uur lang goed deed in het Olympisch Stadion. “We speelden echt als team en hadden het aardig onder controle. Ik vond ons aan de bal erg goed. Je merkte ook dat het publiek zich irriteerde, ook steeds meer aan beslissingen van de scheidsrechter.”

AZ nam via Tijjani Reijnders kort voor rust de leiding en wist West Ham tot halverwege van scoren te houden. Mijnans: “Twee momenten braken ons daarna op. Bij de eerste staan we bij een vrije trap niet goed op te letten en bij de tweede treffer bij een hoekschop niet. We waren in de eigen zestien niet dodelijk genoeg en zelf konden we ook steeds net niet doorprikken tot in hun zestien. Het is teleurstellend dat we hier weggaan met een nederlaag, maar ik zie nog heel veel mogelijkheden.”