Evenepoel niet verder in Giro door positieve coronatest

Klassementsleider Remco Evenepoel kan door een positieve coronatest niet verder in de Giro d’Italia. Dat meldt zijn wielerploeg Soudal – Quick-Step zondagavond.

“Met pijn in het hart moet ik meedelen dat ik de Giro d’Italia verlaat wegens Covid-19 na een routinetest, die helaas positief was”, laat de wereldkampioen weten in een statement op sociale media. “Mijn ervaring hier was echt speciaal en ik keek uit naar de komende twee weken. Ik kan het personeel en de renners die zoveel hebben opgeofferd in de voorbereiding op de Giro niet genoeg bedanken. Nog steeds erg trots om te vertrekken met 2 ritzeges en 4 roze truien.”

Evenepoel schreef zondag de tweede tijdrit in de Ronde van Italië op zijn naam en heroverde daarmee de roze leiderstrui. De 23-jarige Belg was in de negende rit, van Savignano sul Rubicone naar Cesena over 35 kilometer, nipt sneller dan zijn Britse concurrenten Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart van Ineos Grenadiers. Thomas is door het uitvallen van Evenepoel de nieuwe klassementsleider.

Evenepoel was al niet heel tevreden over zijn optreden in de tijdrit, ondanks de zege. “Ik hoop dat ik niet ziek word”, had hij na afloop gezegd en hij en gaf ook aan dat hij uitkeek naar het herstel na twee zware dagen.

“Dit verklaart alles” reageerde zijn ploegmanager Patrick Lefevere op Twitter. “Ik hoop dat iedereen zijn periode van herstel en zijn privéleven respecteert. Hij zal sterker terugkeren.”

Alle andere renners en staf van Soudal Quick-Step werden negatief getest, meldt de ploeg.