Feyenoord-coach Slot houdt fans in onzekerheid over toekomst

Arne Slot was bij de huldiging op de Coolsingel geroerd door de oproep van de fans om ook volgend seizoen trainer bij Feyenoord te blijven. Tienduizenden zongen de geliefde coach toe nadat hij de aanhang vanaf het bordes van het Rotterdamse stadhuis had toegesproken. Maar de trainer, die de Rotterdamse club naar de zestiende landstitel leidde, wilde zich maandag opnieuw niet over zijn toekomst uitlaten.

Slot zei net als zondag dat hij zich nu niet wil uitlaten over zijn toekomst omdat wil dat alle aandacht uitgaat naar feest vanwege de titel. “Maar die populariteit bij de fans doet zeker wat met mij. Dat maak je als trainer niet altijd mee dat ze willen dat je langer blijft. Het is bekend dat ik nog een doorlopend contract heb van twee jaar en verder is dit niet het moment om er iets over te zeggen”, zei Slot.

De coach genoot van de feestende massa. “Het is bijzonder om mee te maken. Dit gaat iedere overtreffende trap te boven. Mijn gevoel is moeilijk te omschrijven. Als trainer maak je meer dieptepunten dan hoogtepunten mee. Dit is extra mooi, zeker bij een club die niet altijd kampioen wordt.”

Slot was ook wel bezig met komend weekend. “Het feest gaat nog even door, maar we willen zondag weer winnen en aan onze sportieve plicht voldoen”, aldus Slot. Feyenoord speelt zondag tegen Emmen.