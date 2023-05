Van de Zandschulp meldt zich af voor tennistoernooi Genève

Botic van de Zandschulp heeft zich afgemeld voor het graveltoernooi van Genève, dat volgende week wordt gespeeld. Het toernooi in Zwitserland is het laatste evenement in aanloop naar Roland Garros.

Van de Zandschulp (27) is niet geblesseerd, maar de nummer 30 van de wereld is momenteel nog actief in het dubbelspel van het masterstoernooi van Rome. In de Italiaanse hoofdstad heeft hij zich met Robin Haase geplaatst voor de halve eindstrijd. Hij verkiest daarom volgende week rust boven het spelen van meer wedstrijden.

Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar, begint op zondag 28 mei. Vorig jaar haalde Van de Zandschulp de derde ronde in Parijs. Hij verloor toen van Rafael Nadal.