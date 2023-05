Autocoureur Van Kalmthout tweede in kwalificatie Indy 500

Autocoureur Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout heeft zich als tweede gekwalificeerd voor de 107e editie van de fameuze autorace Indy 500. De 22-jarige coureur van Ed Carpenter Racing moest in de kwalificatie van de zes snelste coureurs alleen de Spanjaard Alex Palou net voor zich dulden.

De Indy 500 wordt op zondag 28 mei verreden. Van Kalmthout start net als de vorige twee jaar vanaf de eerste startrij op de Indianapolis Motor Speedway.

Veekay kwam in de kwalificatie op de ‘Brickyard’ van Indianapolis tot een gemiddelde tijd van 234,211 mijl per uur (376,926 kilometer per uur) over vier rondjes. Daarmee was hij net wat langzamer dan Palou, die 234,217 mijl per uur (376,935 kilometer per uur) klokte.

Van Kalmthout had zich de voorgaande twee jaar als derde gekwalificeerd voor de Indy 500. Zijn beste resultaat in de beroemde race is een achtste plaats in 2021.