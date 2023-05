Golfer Luiten steekt in goede vorm voor KLM Open

Golfer Joost Luiten begint donderdag in goede vorm aan de 103e editie van het KLM Open. De tweevoudig winnaar van het toernooi weet niet of dat iets zegt over zijn kansen op een derde eindzege. “Soms is het fijn om met veel vertrouwen de week in te gaan. Maar soms is ook het fijn om dat met weinig vertrouwen te doen”, zei hij op een persconferentie.

Luiten stak in 2013 in goede vorm toen hij het KLM Open voor het eerst op zijn naam schreef. Drie jaar later sloeg hij aan de vooravond van het toernooi in een demonstratiepartij tegen Thomas Pieters de ballen alle kanten op.

Hij liet maar liefst zes bogeys noteren maar stond een paar dagen later toch weer met de beker voor de winnaar van het grootste golftoernooi van Nederland in zijn handen. “Je hebt altijd maar garantie tot aan de eerste hole”, weet Luiten. “Kijk naar Brooks Koepa. Die heeft twee jaar lopen sukkelen maar schrijft zondag het PGA Championship op zijn naam.”

Luiten vierde al zes overwinningen op de Europese Tour. Na een moeizaam 2022 heeft hij de laatste maanden met drie derde plaatsen in Thailand, India en Zuid-Korea de weg omhoog weer gevonden. Daan Huizing, Wil Besseling en Darius van Driel zijn de andere Nederlandse deelnemers aan het KLM Open.

Ook Victor Perez keert terug naar Bernardus Golf in Cromvoirt. Vorig jaar veroverde de 30-jarige Fransman op dezelfde baan het evenement na een play-off tegen Ryan Fox uit Nieuw-Zeeland. “Het is heel mooi dat hij weer komt, want hij kon uiteraard ook elders spelen”, weet toernooidirecteur Daan Slooter.