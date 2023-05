Ritzege voor Almeida in Giro, roze trui weer voor Thomas

De Portugees João Almeida heeft de zestiende etappe van de Giro d’Italia gewonnen. Het was een zware bergrit met aankomst op de Monte Bondone. De renner van UAE Team Emirates versloeg in de sprint Geraint Thomas, met wie hij in de slotkilometers alleen voorop was geraakt. De Brit van Ineos Grenadiers nam wel de leiderstrui over van de Fransman Bruno Armirail.

Primoz Roglic, de Sloveense kopman van Jumbo-Visma, finishte na een boeiend gevecht als derde en moest 25 seconden toegeven op zijn concurrenten in het algemeen klassement. Thymen Arensman finishte als tiende. In het klassement heeft Thomas 18 seconden voorsprong op Almeida, Roglic volgt op 29 seconden. De winnaar van de Giro, die op zondag eindigt, komt vermoedelijk uit het drietal dat woensdag in een vlakke rit enigszins mag ‘uitrusten’.

Uit een groep van zo’n 25 renners bereikte de Ier Ben Healy als eerste de top van de Passo de Santa Barbara, een klim van de eerste categorie. De kopgroep dunde langzaam uit en aan de voet van de Serrada, de voorlaatste klim, bedroeg de marge met de groep favorieten nog zo’n 4 minuten. Daarin deden de renners van Jumbo-Visma het kopwerk, mogelijk met plannen rond hun kopman Roglic.

De eerste koplopers bereikten de voet van de slotklim – over 21,4 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7 procent – nog met een marge van 3,5 minuut op een groep die aangevoerd werd door de Jumbo-renners Sam Oomen, Michel Hessmann, Rohan Dennis en Koen Bouwman. Rozetruidrager Armirail klampte aan.

Met Dennis als tempomaker moest de ene na de andere renner lossen, maar nadat de Australiër zijn werk gedaan had nam de ploeg UAE Team Emirates van de Portugees João Almeida de achtervolging over. 10 kilometer onder de top moest Armirail de groep-Roglic laten gaan.

Er ontstond een kopgroep met de topfavorieten Thomas, Almeida en Roglic, die met de Amerikaan Sepp Kuss nog een ploegmaat bij zich had. De Ier Eddie Dunbar ging lang mee, ook toen Almeida kort voor het steilste stuk aanviel. Kuss reed het gat bijna dicht, tot hij moest wachten op Roglic, die een zwak moment had. Thomas zag de hapering bij de Sloveen, versnelde en reed naar Almeida toe. Samen gingen ze op jacht naar de ritzege waarbij Thomas wist dat de roze trui op hem lag te wachten. In de sprint was Almeida de snelste waarna de 24-jarige Portugees na vier tweede plaatsen in Giro-ritten in 2020 en 2021 eindelijk kon juichen.