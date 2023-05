Wielrenner Evenepoel mag weer trainen na positieve coronatest

Wielrenner Remco Evenepoel mag weer trainen. De wereldkampioen van Soudal Quick-Step stapte anderhalve week geleden na een positieve coronatest uit de Giro d’Italia.

De 23-jarige Belg is een aantal dagen ziek geweest. Maar na verschillende controles heeft Evenepoel weer toestemming gekregen om te trainen. Het is nog niet bekend wat de eerste wedstrijd voor hem wordt. Mogelijk heeft hij zijn zinnen gezet op het Belgische kampioenschap tijdrijden of de nationale race op de weg. “Het is moeilijk te beslissen waar te beginnen”, laat de wereldkampioen op Instagram weten.

Evenepoel baalt nog steeds van zijn coronabesmetting. “Zes maanden voorbereiding, alleen voor deze wedstrijd”, stelt hij. “Opofferingen, lange dagen in de regen en lange perioden weg van huis. Alles verliep volgens plan, maar zo gaat sport nu eenmaal. Ups en downs horen erbij en ik kan dat zonder enig probleem aanvaarden.”

Evenepoel kreeg veel steun van zijn familie en fans. Er waren ook wielerliefhebbers die twijfelden aan zijn vorm in de Ronde van Italië. “Ik kreeg ook veel valse en negatieve commentaren nadat ik de Giro had verlaten. Dat is dan weer moeilijk om te accepteren”, stelt hij.

“De laatste dagen waren daarom emotioneel zwaar voor mij”, erkent de wereldkampioen. “Ik wil iedereen vragen te onthouden dat ik geen robot ben maar een normale mens, echtgenoot, zoon en ploegmaat met gevoelens. Ik voel me klaar om er een mooi tweede deel van dit tot nu toe mooie seizoen van te maken.”