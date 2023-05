Djokovic: als Nadal stopt stop ik ook een beetje

Novak Djokovic heeft het er nu al moeilijk mee dat zijn rivaal Rafael Nadal vermoedelijk binnen afzienbare tijd stopt. “Als hij stopt, stop ik ook een beetje”, zei de Serviër vlak voor het begin van Roland Garros. Beide generatiegenoten hebben tot nu toe 22 keer een grandslamtitel gewonnen. Nadal, die 14 keer zegevierde in Parijs, is voorlopig niet fit genoeg om in actie te komen.

De Spanjaard heeft al bekendgemaakt dat 2024 vrijwel zeker zijn laatste jaar wordt. Djokovic schrok toen hij dat hoorde. “Het zet je toch aan het denken. Ik ga nu nog niks aankondigen, maar ik ging me ook afvragen hoelang ik nog speel. Voor mij komt het einde van mijn loopbaan ook wel een keer in zicht. Eerlijk gezegd werd ik wat emotioneel toen ik hoorde wat Nadal had gezegd.”

Djokovic heeft een klein voordeel ten opzichte van Nadal in hun onderlinge partijen, maar op het gravel van Roland Garros was de Spanjaard vrijwel altijd de betere. “In al die jaren heb ik hier twee keer van hem gewonnen”, aldus Djokovic. “En daarvoor heb ik ook nog eens alles moeten geven. Toch had ik hem er heel graag bij gehad. Zonder Nadal is dit toernooi anders. Het is jammer dat hij niet fit genoeg is.”

Carlos Alcaraz, zestien jaar jonger dan Djokovic, is volgens de Serviër de favoriet in Parijs. “Hij is de nummer 1 van de wereld en heeft dit seizoen alle belangrijke toernooien op gravel gewonnen”, vervolgt Djokovic. “Dat zegt genoeg. Hij mag dan pas één grandslamtitel hebben en ik 22, Alcaraz is op dit toernooi de te kloppen man.”

De twee komen elkaar mogelijk in de halve finales tegen.