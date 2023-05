Verstappen op poleposition in Grote Prijs Monaco

Max Verstappen start zondag in de Grote Prijs van Monaco van poleposition. De wereldkampioen zette op het stratencircuit de snelste tijd neer in de kwalificatie, 1.11,365. De Spanjaard Fernando Alonso (Aston Martin) was goed voor de tweede tijd, net voor de voor eigen publiek rijdende Charles Leclerc in zijn Ferrari.

Het was zeer spannend in de slotfase van de wedstrijd, waarin meerdere coureurs even op plek 1 stonden. Het laatste woord was echter aan Verstappen, die in Monaco niet eerder op pole stond. “Ik moest rustig blijven”, reageerde hij. “Dat lukte me. Ik ben trots en tevreden met deze prestaties. Ik had verwacht dat het lastig zou worden en dat was het ook. Gelukkig ging het allemaal goed.”

Nyck de Vries zette in zijn AlphaTauri de 12e tijd neer. Hij kwam daarmee net iets tekort om zich voor de laatste fase van de kwalificatie te plaatsen. “Het was een prima kwalificatie, ik ben tevreden”, reageerde hij bij Viaplay. “Nu kijken wat het morgen wordt. We moeten ons op onszelf focussen en gewoon een goede wedstrijd proberen te rijden. Dan zien we wel hoe dat zich verhoudt tot wat de rest doet.”

Sergio Pérez viel al in het eerste deel van de kwalificatie uit. De Mexicaanse ploeggenoot van Verstappen, nummer 2 in de strijd om de wereldtitel, knalde met zijn Red Bull in de boarding. De auto moest van de baan worden getakeld. De coureur was zwaar teleurgesteld. “Op dit circuit achter in het veld starten is een nachtmerrie”, zei hij. “Dit gaat me heel veel punten kosten in de strijd om de titel.”

Verstappen won dit jaar al drie grands prix, Pérez won de andere twee. Tot nu toe zegevierde de Nederlander één keer in Monaco.