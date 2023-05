Verstappen houdt ook in de regen het hoofd koel in Monaco

Max Verstappen stapte na 78 rondes door de nauwe straten van Monaco met een brede grijns uit zijn Red Bull-auto. “Superfijn om hier te winnen. En ook de manier waarop we dat hebben gedaan, is heel mooi”, zei de 25-jarige Nederlander, die in zijn woonplaats van start tot finish leidde en voor de tweede keer de winnaarstrofee kreeg uit handen van prins Albert.

Zo’n twintig rondes voor het einde ging het regenen in Monaco, wat voor de nodige chaos zorgde. Verstappen bleef echter koel. Op de intermediate-banden reed de tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 de race zonder problemen uit.

“We bleven kalm en hebben zo de overwinning veiliggesteld”, aldus Verstappen. Hij vergrootte in het WK-klassement zijn voorsprong op teamgenoot Sergio Pérez, die zaterdag zijn kansen op een goed resultaat vergooide door een crash in de kwalificatie, van 14 naar 39 punten. “Ook dat is mooi”, zei de Nederlander, die wel een paar keer de vangrails schampte. “Dat is hier niet zo moeilijk”, merkte hij droog op.