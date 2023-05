Mick Schumacher test volgende week voor het eerst in Mercedes

Mick Schumacher mag volgende week woensdag voor het eerst in de Formule 1-auto van Mercedes rijden. De 24-jarige Duitser gaat op het circuit van Barcelona banden testen voor fabrikant Pirelli. Schumacher, de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael, is sinds dit seizoen reserverijder bij Mercedes en heeft tot nu toe vooral in de simulator mogen testen.

Schumacher reed de afgelopen twee seizoenen voor het Formule 1-team van Haas, maar kreeg daar geen nieuw contract. Daarop stapte hij als reservecoureur over naar Mercedes. Daar zijn de Britten Lewis Hamilton en George Russell de vaste coureurs.

Het Formule 1-seizoen gaat komend weekend verder met een race op het circuit van Barcelona.