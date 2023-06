Dominante Verstappen boekt in GP Spanje vijfde zege van seizoen

Max Verstappen heeft vol overtuiging voor de derde keer de Grote Prijs van Spanje gewonnen. De Red Bull-coureur had weinig last van de concurrentie van Lewis Hamilton en George Russell van Mercedes, die op ruime afstand als tweede en derde eindigden. Voor Verstappen was het zijn vijfde zege in de zevende race van het seizoen.

Door zijn eigen dominante optreden en de tegenvallende resultaten van zijn belangrijkste concurrenten Sergio Pérez (vierde) en Fernando Alonso (zevende), bouwde Verstappen zijn leiding in de WK-stand verder uit. De tweevoudig wereldkampioen heeft 170 punten, zijn teamgenoot Pérez heeft er 53 minder. Alonso staat derde op een achterstand van 71 punten van de leider.

Voor Verstappen betekende de zege zijn veertigste uit zijn carrière, zeven jaar na zijn eerste zege in de Formule 1. Ook dat gebeurde toen in Barcelona. Verstappen is de jongste coureur ooit met veertig zeges achter zijn naam.

Verstappen was het hele weekend op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona al dominant. In alle vrije trainingen en ook in de kwalificatie noteerde de Nederlander de beste tijd. Achter de tweevoudig wereldkampioen startten Carlos Sainz (Ferrari) en Lando Norris (McLaren) vanaf plek 2 en 3.

De start van Verstappen op zijn ‘mediums’ was goed. De rest van de top 10 startte op zachte banden, maar kon het de Nederlander niet echt moeilijk maken. Norris kon zijn goede startpositie geen vervolg geven. Na contact met de Mercedes van Hamilton moest de Brit naar binnen voor een nieuwe voorvleugel.

In de 27e ronde van de 66 in totaal was het tijd voor de eerste pitstop van Verstappen, die vlekkeloos verliep. Zijn concurrenten waren even daarvoor al naar binnen gegaan voor nieuwe banden. Daardoor bleef Verstappen aan de leiding.

In het eerste deel van de race was Sainz de belangrijkste uitdager van Verstappen op gepaste afstand, maar na zo’n 28 rondes veranderde dat. Hamilton was sneller dan de man van Ferrari en ging Sainz voorbij. Ook Russell bleek sneller dan de Spanjaard, die voor eigen publiek en met zijn startplek op de voorste rij op een beter resultaat zal hebben gehoopt.

Regelmatig hingen er donkere wolken boven het Circuit de Catalunya, maar de regen bleef uit. Dat maakte dat Verstappen onbedreigd naar de overwinning kon rijden, net zoals hij vorig jaar deed. In de slotfase noteerde de Nederlander ook nog de snelste raceronde. Dat leverde nog een extra WK-punt op.