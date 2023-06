Tennisser Alcaraz overtuigend naar laatste acht in Parijs

Carlos Alcaraz heeft zich vrij eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. De als eerste geplaatste Spanjaard rekende in drie sets af met Lorenzo Musetti uit Italië: 6-3 6-2 6-2.

De Griek Stefanos Tsitsipas of de Oostenrijker Sebastian Ofner wordt de tegenstander van Alcaraz in de kwartfinale.

De 20-jarige Alcaraz, vorig jaar winnaar van de US Open, is bij de absentie van de geblesseerde Rafael Nadal voor velen favoriet voor de eindzege in Parijs. Mogelijk treft hij Novak Djokovic in de halve finale. De als derde geplaatste Serviër rekende eerder op de dag in drie sets af met Juan Pablo Varillas uit Peru (6-3 6-2 6-2).