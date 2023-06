Eerste man die onder de tien seconden dook op 100 meter overleden

De Amerikaanse atleet Jim Hines, de eerste man ooit die onder de tien seconden dook op de 100 meter, is op 76-jarige leeftijd overleden.

Bij de Olympische Spelen van 1968 in Mexico finishte Hines op de 100 meter in een handgeklokte tijd van 9,9. Het record kwam uiteindelijk na een elektronische meting als 9,95 in de boeken terecht.

Het wereldrecord hield vijftien jaar stand: tot 1983. Toen scherpte zijn landgenoot Calvin Smith in het Amerikaanse Colorado Springs het record met twee honderdsten aan. Sinds 2009 staat het wereldrecord met 9,58 op naam van de Jamaicaan Usain Bolt.

Hines won naast olympisch goud op de 100 meter in Mexico met het Amerikaanse team ook de titel op de 4×100 meter. Op 22-jarige leeftijd stopte hij als atleet. Hij koos voor een carrière in het American football, maar boekte daarmee geen grote successen.