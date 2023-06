Nederlandse hockeysters boeken ruime zege op Verenigde Staten

De Nederlandse hockeysters hebben zich in de Pro League hersteld van het puntenverlies tegen Australië. Oranje versloeg zaterdag in Londen de Verenigde Staten met 6-0.

Pien Dicke en Joosje Burg zorgden voor een 2-0-ruststand, waarna Nederland geduld moest hebben tot de slotfase. Renée van Laarhoven tekende in de 49e minuut met een strafbal voor de 3-0 en Dicke, Marijn Veen en Luna Fokke voerden de score verder op.

Oranje had de eerste zeven wedstrijden in de Pro League gewonnen, voordat het duel met Australië vorig weekeinde in een 3-3-gelijkspel eindigde. Nederland verloor vervolgens de shoot-outserie, voor een bonuspunt, met 2-1.

De ploeg van bondscoach Paul van As staat derde in de stand met 25 punten uit negen wedstrijden. Nummer 8 Amerika heeft 7 punten uit negen wedstrijden. Argentinië bezet de eerste plaats met 29 punten, maar heeft vijf wedstrijden meer gespeeld.