Wielrenner Filippo Ganna heeft zijn titel geprolongeerd bij de Italiaanse kampioenschappen tijdrijden. Na een rit over 25,7 kilometer in de buurt van de plaats Trento had hij op de finish 24 seconden voorsprong op Mattia Cattaneo. Matteo Sobrero eindigde als derde op 30 tellen.

Ganna moest in mei de Giro d’Italia voortijdig verlaten vanwege een positieve coronatest. Hij won de nationale titel eerder in 2019 en 2020. In 2020 en 2021 werd hij wereldkampioen tijdrijden.