Veertien Nederlandse wielrenners uit elf teams in Tour de France

Veertien Nederlandse wielrenners gaan zaterdag in Bilbao van start in de 110e editie van de Tour de France. Dat zijn er vier meer dan vorig jaar en net zo veel als in 2021 en in 2018. In de jaren daarvoor reden meer Nederlandse wielrenners de Ronde van Frankrijk, maar toen mochten de ploegen nog uit negen renners bestaan. Sinds 2018 maar uit acht.

De Nederlandse deelnemers komen uit elf verschillende ploegen. Dat is veel meer dan in de afgelopen tien edities. Ook in 2015, toen er twintig Nederlanders van start gingen, kwamen zij uit acht verschillende ploegen. In 2021 en 2018 kwamen de veertien Nederlandse deelnemers ook uit acht ploegen.

Jumbo-Visma heeft met Wilco Kelderman en Dylan van Baarle twee Nederlanders, bij Jayco AlUla (Dylan Groenewegen en Elmar Reinders) en Alpecin-Deceuninck (Mathieu van der Poel en Ramon Sinkeldam) starten ook twee Nederlandse wielrenners.

De andere acht deelnemers zijn de enige Nederlanders bij hun team. Dat zijn Wout Poels bij Bahrain Victorious, Danny van Poppel bij BORA-hansgrohe, Lars van den Berg bij Groupama-FDJ, Pascal Eenkhoorn bij Lotto Dstny, Mike Teunissen bij Intermarché-Circus-Wanty, Nils Eekhoff bij DSM-Firmenich, Cees Bol bij Astana en Fabio Jakobsen bij Soudal Quick-Step.

De 31-jarige Reinders, de 26-jarige Eenkhoorn en de 24-jarige Van den Berg maken hun debuut in de Tour de France. Wout Poels (35) start voor de tiende keer.