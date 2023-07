De Vries start voor straf uit pitstraat in GP Oostenrijk

Nyck de Vries start zondag in de Grote Prijs van Oostenrijk vanuit de pitstraat. De coureur van AlphaTauri is bestraft omdat aan zijn auto is gesleuteld zonder toestemming van de gedelegeerde functionaris van de internationale autosportfederatie FIA.

Heel veel nadeel zal hij daar niet van ondervinden, omdat de Nederlander al vanaf de twintigste en laatste plaats zou starten. Maar hij zal nu in de eerste ronde nog meer zijn best moeten doen om de aansluiting te vinden met het rijdersveld. De race op het circuit van Spielberg begint om 15.00 uur.

De Vries staat onder druk bij AlphaTauri. Hij is bezig aan zijn debuutjaar in de Formule 1, maar presteert tot nog toe ondermaats. Hij scoorde nog geen WK-punten. De leiding van de renstal heeft De Vries al min of meer te kennen gegeven dat hij de komende races aanzienlijke verbetering moet laten zien.

Uit het document dat de FIA vrijgaf blijkt dat AlphaTauri onder meer elementen van de motor heeft vervangen en aanpassingen heeft verricht aan de achtervleugel van de auto van De Vries.