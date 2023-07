Nederlandse hockeyers prolongeren titel in Pro League

De Nederlandse hockeyers hebben hun titel in de Pro League geprolongeerd. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee won de laatste wedstrijd in Antwerpen met 4-2 van olympisch kampioen België en passeerde koploper Groot-Brittannië in de eindstand.

Oranje kwam al na 6 minuten op voorsprong door een doelpunt van Thijs van Dam. In de 19e minuut trokken de Belg de stand gelijk. Alexander Hendrickx benutte een strafcorner. Maar een paar minuten later maakte Jip Janssen vanuit een strafcorner de 2-1 voor Nederland. Nog voor rust namen de mannen van Delmee verder afstand van België dankzij een treffer van Thierry Brinkman, 3-1.

Na de pauze bracht België de spanning terug. Hendrickx sloeg opnieuw raak vanuit een strafcorner. In de 47e minuut nam Nederland toch weer meer afstand van de Belgen. Boris Burkhardt tekende voor de 4-2. De zege van Oranje kwam daarna niet meer in gevaar. Zaterdag had Nederland de Belgen al met 6-1 verslagen.

Eerder verzekerden de Nederlandse hockeysters zich al van de eindzege in de Pro League.