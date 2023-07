Basketbalclub Donar maakt doorstart ondanks financiële problemen

De Groningse basketbalclub Donar hoopt ondanks financiële problemen op een doorstart. De topclub meldde in juni dat er door de matige resultaten, de naweeën van de coronaperiode en de inflatie “een flink gat in de begroting” was ontstaan. De club ging de afgelopen periode daarom met een groot aantal crediteuren in gesprek om afspraken te maken over achterstallige betalingen. Met grotere investeerders is inmiddels een akkoord bereikt.

“Om te zorgen dat ook komend seizoen topbasketbal in Martiniplaza te zien is, moeten deze schulden worden gesaneerd én is een grote extra investering nodig”, meldt de club. “Met de grotere investeerders is inmiddels een akkoord bereikt. Op dit moment is meer dan 600.000 euro aan toezeggingen binnen en dit geld staat op de rekening van de notaris. Dit is een mijlpaal in het proces, want het is een van de zekerheden waar de belastingdienst om heeft gevraagd.”

“Het bestuur en de taskforce hebben de afgelopen weken dag én nacht gewerkt, met als uitkomst dat afgelopen donderdag alle documenten waar de fiscus om vroeg zijn overgedragen”, aldus Donar. “Vanaf dinsdag gaan we zorgen dat we alle officiële handtekeningen op papier krijgen, waarmee het crediteurenakkoord definitief gemaakt kan worden. Tevens wordt volgende week de structuur van de club juridisch ingekleurd. Als deze stappen succesvol zijn doorlopen kunnen we de blik weer voorzichtig richten op onze sportieve doelen.”