Van Baarle kan leven met gering tijdverlies Vingegaard

Wielrenner Dylan van Baarle kan leven met het geringe tijdverlies van kopman Jonas Vingegaard in de dertiende etappe van de Tour de France. De Deen van Jumbo-Visma behield de leiding in het algemeen klassement ten opzichte van zijn rivaal Tadej Pogacar, na een late aanval waarbij hij 8 seconden van zijn achterstand afsnoepte. “Ik denk dat we daar tevreden mee zijn en niet mogen klagen”, zei de Nederlands kampioen bij de NOS.

Bij Jumbo-Visma gingen ze ervan uit dat de slotklim naar de top van de Grand Colombier Pogacar beter lag dan Vingegaard. “Hij is super explosief, zeker als het een vlakke rit is en dan een lange klim”, zei Van Baarle. “Dan kun je verwachten dat hij tijd gaat pakken. Het draaide er voor ons om de schade te beperken. Jonas heeft het goed gedaan.”