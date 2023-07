F1-rijders na regen naar buiten op circuit Francorchamps

De Formule 1-rijders zullen vanaf 12.35 uur in actie komen op het circuit van Spa-Francorchamps, Daar zou om 12.00 uur de zogenoemde sprint shootout beginnen. Die bepaalt de startvolgorde voor de sprintrace later in de middag tijdens het Formule 1-weekeinde in België. De regen zorgde ervoor dat er later moest worden begonnen.

Vrijdag regende het ook al en kon onder anderen Max Verstappen in de eerste vrije training geen tijd neerzetten in zijn Red Bull. In de kwalificatie voor de race voor zondag was de Nederlander later op de dag wel de snelste. Wegens een gridstraf moet hij zondag echter vanaf de zesde positie starten in de GP van België.