Tennisser Zverev wint in Hamburg eerste titel sinds 2021

Tennisser Alexander Zverev heeft in zijn geboortestad Hamburg het graveltoernooi gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in twee sets van de Serviër Laslo Djere, 7-5 6-3.

Voor de 26-jarige Zverev is het zijn twintigste titel op ATP-niveau, de eerste sinds zijn zege op de Masters eind 2021 in Turijn. In dat jaar behaalde hij ook de olympische titel in Tokio. De 28-jarige Djere blijft voorlopig staan op twee ATP-titels, Sardinië in 2020, Rio de Janeiro in 2019.

Zverev volgt op de erelijst van Hamburg de Italiaan Lorenzo Musetti op. Die klopte vorig jaar in de finale de huidige Spaanse nummer 1 van de wereld Carlos Alcaraz.

De Nederlandse Arantxa Rus won zaterdag in Hamburg het toernooi bij de vrouwen.