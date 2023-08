Wielerploeg Pogacar legt ook Duitser Politt vast

Nils Politt verruilt wielerploeg BORA-hansgrohe volgend jaar voor UAE Team Emirates. De 29-jarige Duitser heeft een driejarig contract getekend bij de ploeg van de Sloveen Tadej Pogacar.

Politt werd in juni Duits kampioen tijdrijden en was vorig jaar de Duitse kampioen op de weg. In 2021 won hij een etappe in de Tour de France. Hij reed sinds 2021 bij het Duitse team.

“Ik kijk er heel erg naar uit om de komende jaren bij UAE Team Emirates te rijden”, meldt Politt. “Ik denk dat het een van de grootste ploegen in de wereld is en een volgende stap in mijn carrière. Ik hoop dat we samen veel mooie resultaten kunnen bereiken.”

De wielerploeg legde woensdag al klimmer Pavel Sivakov voor drie jaar vast. De 26-jarige Fransman, die eerder onder de Russische nationaliteit reed, verlaat Ineos Grenadiers na zes jaar.