Het circuit van Zandvoort maakt volgend jaar geen deel uit van de kalenders van de Formule 2 en Formule 3. In de Formule 2 staan er volgend jaar veertien races gepland, in de Formule 3 tien.

Dit jaar maakt de Formule 2 wel deel uit van het raceweekend in Zandvoort. Van 25 tot en met 27 augustus is in de Formule 1 de Grote Prijs van Nederland. De Formule 1 keerde in 2021 terug op Nederlandse bodem. Max Verstappen zegevierde zowel in 2021 als in 2022.