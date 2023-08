Griekspoor verrast en staat in finale tennistoernooi Washington

Tennisser Tallon Griekspoor heeft verrassend de finale van het vooraanstaande ATP-toernooi in Washington bereikt. De 27-jarige Nederlander versloeg zaterdagavond lokale tijd de voor eigen publiek spelende Taylor Fritz, de nummer 9 van de wereld. Het was voor Griekspoor zijn eerste zege op een top 10-speler: 3-6 6-3 6-2.

Griekspoor richtte zich in het tweede deel van de wedstrijd op. De als eerste geplaatste Amerikaan, die tot zover in het toernooi sterk had geserveerd, had moeite met het spel van de beste tennisser van Nederland. In de tweede set brak Griekspoor Fritz bij 4-3 voor de eerste keer. Het einde van de beslissende set was helemaal sterk van Griekspoor, die 20 van de laatste 27 punten pakte. Daardoor won de Noord-Hollander de wedstrijd na een 2-1-achterstand in games in de derde set.

Griekspoor, zelf de nummer 37 van de wereld, zegt dat hij erg op zoek was naar het verslaan van een top 10-speler. “En om dan ook nog Fritz in zijn eigen land te verslaan, is best bijzonder. Mijn service gaat deze week heel goed en ik voel me lekker. Dit is een aardig begin van de wedstrijden in de Verenigde Staten, ik heb niet veel om over te klagen.” De Nederlander maakt zich ook op voor de US Open, die eind deze maand begint.

Voor Griekspoor is het al zijn derde finale van het seizoen, na eerder die in het Indiase Pune en Rosmalen in eigen land te hebben gewonnen. In Rotterdam kwam Griekspoor tot de halve finales. “Dat was al een droom. Het komt dit seizoen allemaal samen. Ik heb er hard voor gewerkt.” Griekspoor won dit seizoen al veel meer wedstrijden (27) dan in het hele vorige seizoen (17).

De Nederlander speelt later op zondag tegen de Brit Daniel Evans om de titel. De nummer 30 van de wereld won in de halve finales van de Bulgaar Grigor Dimitrov in twee sets: 6-3 7-6 (4). De 33-jarige Evans gaat voor zijn tweede ATP-titel. In 2021 won hij in Melbourne.