Waardering concurrenten voor Van der Poel

Met Wout van Aert en Tadej Pogacar flankeerden twee grote namen uit de wielersport Mathieu van der Poel op het podium na de wegrace op de WK wielrennen in Glasgow. Van Aert bereikte ruim anderhalve minuut na de wereldkampioen de finish. “Er viel niet veel aan te doen. Mathieu was gewoon sterker”, oordeelde de Belg, met wie hij de afgelopen jaren menig duel uitvocht.

Pogacar was ook vol lof voor de winnaar, die nota bene kort voor het ingaan van de laatste lokale ronde gevallen was. “Het is ongelooflijk”, zei de Sloveen, tweevoudig winnaar van de Tour de France en dit jaar zegevierend in de Ronde van Vlaanderen. “Niemand had antwoord op zijn aanval. Hij is zelfs nog onderuit gegaan.”

Dat laatste wisten zijn concurrenten tijdens de wedstrijd niet. “We koersen zonder oortjes, voor mij nog steeds onbegrijpelijk”, vertelde Van Aert, die zichzelf niets verweet. “Ik denk dat ik een goede koers heb gereden en geen fouten heb gemaakt. Dan moet je accepteren als iemand anders wint. Toen Mathieu weg was zijn wij voor de tweede plaats gaan rijden. Maar het had misschien wel iets veranderd als we hadden geweten van zijn val. Dan ga je er misschien nog in geloven. Maar goed, de sterkste is voorop gebleven. Dat is ook wel mooi.”