Van der Poel neemt even rust voor WK mountainbike

Mathieu van der Poel neemt na het behalen van de wereldtitel wielrennen op de weg even rust en laat de kwalificatie voor de shortrace van het mountainbiken schieten. Dat meldt wielerbond KNWU. Van der Poel rijdt zaterdag de cross-country van het WK mountainbike, waar hij zich wil kwalificeren voor de Olympische Spelen van Parijs.

De bond meldt dat Van der Poel zijn focus richt op het herstel van de koers van zondag. “Dit gaat hij de komende dagen in alle rust doen in het bijzijn van zijn familie, om zich vervolgens op eigen tempo te gaan voorbereiden op de race van zaterdag. Hij voegt zich donderdag bij de nationale MTB-ploeg”, aldus de KNWU.

Van der Poel zou mogelijk donderdag ook uitkomen in de shortrace. De kans bestaat dat hij ook zonder de kwalificaties kan deelnemen. In dat geval wordt later besloten of hij dat doet. In Schotland zijn er momenteel WK’s in vrijwel alle fietsdisciplines.