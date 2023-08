Kaartjes Formule 1 in Zandvoort volgend jaar 5 procent duurder

Kaartjes voor de Formule 1 in Zandvoort worden volgend jaar 5 procent duurder. Volgens de organisatie is dit “helaas nodig vanwege de economische situatie en bijbehorende inflatie”. Dat betekent dat de goedkoopste kaarten voor de race op zondag een kleine 10 euro duurder worden, maar er zijn ook plekken die nu al 445 euro kosten. In dat geval is een fan ruim 20 euro duurder uit om de race te zien.

Ondanks de prijsverhoging merkt de Dutch Grand Prix een “enorme” vraag naar kaarten voor volgend jaar, als de Formule 1-coureurs voor het vierde jaar op rij naar Zandvoort komen. “De vraag is groter dan het aanbod”, zegt een woordvoerder over de voorinschrijving voor de kaartverkoop die eerder deze week begon.

De editie van volgend weekend is uitverkocht, met iedere dag zo’n 105.000 bezoekers. Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen gaat proberen voor het derde jaar op rij zijn thuisrace te winnen.