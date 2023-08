Dolgelukkige Bol: dit goud is ook voor het estafetteteam

Femke Bol is dolgelukkig na het winnen van de wereldtitel op de 400 meter horden in Boedapest. Hoewel de Nederlandse atlete met overmacht het goud pakte, was ze er in de slotfase niet helemaal gerust op.

“Het is geweldig dat ik hier in een 51’er kan winnen”, straalde ze voor de camera van de NOS met de gouden medaille om haar nek. “Het is ongelooflijk. Maar ik was de laatste 30 meter wel een beetje bang. Ik zei tegen mezelf: ok√© Fem, houd je vorm. Het maakt niet uit of er iemand aankomt. Doe je eigen ding. Ik kwam over de finish en toe dacht ik: het is gelukt. Toen zag ik ook nog een 51. Ik ben er nog niet helemaal bij, maar het is geweldig.”

Ze noemde haar tijd een superbonus. “Als ik hier met een 53 had gewonnen, dan had het ook goed geweest. Maar om hier in 51 te lopen na afgelopen weekend, daar ben ik echt supertrots op. Eigenlijk maakt de tijd niet uit, maar het is altijd leuk als het lukt.”

Bol dacht na haar gouden race nog wel terug aan haar val op de estafette in het begin van de WK. Ze betrok het estafetteteam nadrukkelijk in haar succes. “Dit goud is ook voor hen. Ze hebben mij zo gesupport om mezelf weer te kunnen opladen en om hier goed te zijn. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, het team dat je om je heen hebt.”