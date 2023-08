Oppermachtige Bol verovert wereldtitel op 400 meter horden

Femke Bol heeft haar begeerde wereldtitel te pakken. De 23-jarig atlete veroverde bij de WK in Boedapest met grote overmacht het goud op de 400 meter horden in een tijd van 51,70 seconden. Die tijd was geen verbetering van haar Europees record van 51,45 .

Bol bezorgde de Nederlandse atletiekploeg de eerste gouden medaille op de WK in Boedapest. Eerder won Sifan Hassan brons op de 1500 meter en Anouk Vetter brons op de zevenkamp.

Vorig jaar behaalde de Amersfoortse zilver op de WK in Eugene (VS). Toen verloor ze in de finale van de Amerikaanse Sydney McLaughlin, die een wereldrecord van 50,68 liep. McLaughlin was nu afwezig.

De Amersfoortse ging van start als grote favoriet in de finale en maakte de verwachting meer dan waar. Met grote voorsprong op haar concurrenten kwam ze als eerste over de finish. De Amerikaanse Shamir Little rende op een seconde achterstand naar het zilver (52,80), de Jamaicaanse Rushell Clayton behaalde het brons (52,81).

Bol voerde in baan 6 haar race tot in de perfectie uit. Tot horden zeven ging ze in veertien passen tussen de horden, daarna stapte ze over op vijftien en bij het uitkomen van de bocht naar de finish lag ze al ruim eerste. Ze liep in de laatste meters alleen maar verder uit.

Ze spoelde met haar wereldtitel ook de nare smaak weg van het drama op de openingsdag van de kampioenschappen. Bol leek in de finale van de 4×400 meer gemengde estafette op het goud af te stevenen, maar zakte door de verzuring door haar benen en ging languit. Het stokje vloog uit de handen van Bol, waardoor de race van de Nederlandse ploeg ongeldig werd verklaard.

Er was overigens een kort angstmomentje vlak voor de start. Bol liep bij het binnenhollen van het atletiekstadion tegen een official aan. Gelukkig kwam ze niet ten val.