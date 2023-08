Verstappen met vertraging aangekomen in Zandvoort voor thuisrace

Max Verstappen is met enige vertraging aangekomen in Zandvoort voor de Formule 1-race op eigen bodem. Vanaf 13.30 uur is een voorbeschouwende persconferentie, maar de Nederlander was pas rond 13.00 uur op het circuit. Iets later dan verwacht, zei hij zelf bij zijn aankomst.

Slecht weer boven Frankrijk zou de reden zijn voor zijn vertraagde vlucht. Verstappen woont in Monaco.

Vrijdag komt de tweevoudig wereldkampioen pas in actie op de baan. Voor het oog van tienduizenden fans in het oranje rijdt de 25-jarige Verstappen twee vrije trainingen. Zondag krijgt de Nederlander de kans om voor het derde jaar op rij zijn thuisrace te winnen.