Grote kans op lichte regenbui tijdens Formule 1-race Zandvoort

De Formule 1-coureurs moeten rekening houden met een natte race in Zandvoort zondag. De grootste kans op buien is voor 15.00 uur, maar ook nadat de Grote Prijs van Nederland is begonnen is er nog altijd 60 procent kans op regen. Volgens de officiële weersverwachting van autosportfederatie FIA, die ook de teams gebruiken, gaat het waarschijnlijk om een licht buitje.

Tot 14.00 uur kan het ook nog onweren op Zandvoort. Tot die tijd zijn er geen races op het circuit, maar dit kan voor de 105.000 bezoekers op de tribunes wel vervelend zijn. Neerslag zorgt voor een nat en gladder circuit, wat racen voor de coureurs lastiger maakt. Tijdens de Formule 1-race wordt het geleidelijk droog en zonnig.

In heel het land is zondag code geel van kracht vanwege buien met mogelijk onweer, hagel en mogelijk ook windstoten van 60 kilometer per uur.