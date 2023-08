Nederlandse hockeyers weer Europees kampioen na zege op Engeland

De Nederlandse hockeyers hebben in Duitsland hun Europese titel geprolongeerd. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee was in de finale van het EK met 2-1 te sterk voor Engeland. Oranje verzekerde zich met de zege van een ticket voor de Olympische Spelen van 2024.

Nederland opende in het eerste kwart de score via Derck de Vilder, die een rebound binnentikte. Duco Telgenkamp, de topscorer van het EK met zes treffers, maakte na de rust de 2-0 met een tip-in. Engeland deed in het vierde kwart wat terug via Sam Ward en leek vervolgens vlak voor tijd via Phil Roper op 2-2 te komen. De videoscheidsrechter besloot echter in tweede instantie de treffer af te keuren en Engeland een strafbal te geven. Doelman Maurits Visser stopte de inzet van Nicolas Bandurak, maar bleek te vroeg van zijn lijn te zijn gekomen. De keeper hield vervolgens ook de tweede poging tegen.

Voor Nederland is het de vierde Europese titel in de laatste vijf edities en de zevende in totaal. Ook de statistieken tegen Engeland, de kampioen van 2009, spraken op voorhand in het voordeel van de titelverdediger. Oranje bleef in de laatste twintig onderlinge duels ongeslagen. De laatste zege van Engeland dateerde alweer van 2010.

De Nederlandse ploeg maakte in Mönchengladbach al snel duidelijk dat het de goede reeks wilde vervolgen. Thierry Brinkman dook in de eerste minuten twee keer op voor het Engelse doel, maar wist keeper Oliver Payne niet te passeren. Even later tekende De Vilder alsnog voor de 1-0. Na een inzet op de paal van Terrance Pieters werkte hij de rebound binnen.

Telgenkamp, die in de halve finale tegen België (3-2) matchwinner werd, kreeg in het tweede kwart zijn eerste grote kans. De trefzekere spits kwam echter niet tot een hard schot. Ook Tijmen Reyenga en Jip Janssen, uit een strafcorner, wisten de voorsprong voor rust niet te vergroten. De start van het derde kwart werd vervolgens enige tijd uitgesteld vanwege onweer en hagelbuien.

De lange onderbreking had geen invloed op het spel van Oranje en de ploeg verdubbelde in het derde kwart de voorsprong via Telgenkamp na een fraaie pass van Reyenga (2-0). Engeland antwoordde in het laatste kwart met de aansluitingstreffer van Ward (2-1), voordat De Vilder een uitgelezen kans liet liggen op de 3-1. Met de Engelse keeper aan de kant werd hij voor een lege goal nog net gedwarsboomd door een verdediger.

De gemiste kans leek Oranje in de slotfase te gaan opbreken, toen Roper vier minuten voor tijd gelijk leek te maken. Mede dankzij de beslissing van de videoscheidsrechter en keeper Visser bleef de voorsprong intact. Ook nadat Engeland nog twee keer in de laatste minuten had mogen aanleggen voor een strafcorner.