Wielrenster Vos beëindigt seizoen na operatie

Marianne Vos komt dit seizoen niet meer in actie. De 36-jarige renster van Jumbo-Visma laat op Instagram weten dat ze vorige week een operatie aan de heupslagader in haar linkerbeen heeft ondergaan. Vos is zo’n tien weken uit de roulatie.

“Ik heb al een tijdje last van pijn in mijn linkerbeen en miste daardoor ook kracht in mijn been. Het is dit seizoen erger geworden. Het was niet makkelijk voor mij dat het niet beter werd.” Vos hoopt dat ze door de ingreep straks weer zonder klachten aan wedstrijden kan meedoen. “Ik wil heel graag blijven fietsen en wil blijven meedoen op het hoogste niveau. Ik ga er hard voor werken om terug te komen.”

Half februari werd Vos geopereerd aan een vernauwing in de bekkenslagader. Ze keerde toen na een maand terug in het peloton.