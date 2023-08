De Nederlandse volleybalsters nemen het op het EK in de halve eindstrijd op tegen Servië. De nummer 2 van het afgelopen Europese kampioenschap was bij de laatste acht, in Brussel, met 24-26 25-17 25-11 en 25-14 te sterk voor Tsjechië.

Regerend wereldkampioen Servië is de nummer 4 van de wereld, Nederland staat vijf plekken lager.

Het duel tussen Oranje en Servië wordt vrijdag in Brussel gespeeld.