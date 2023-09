Volleyballers verliezen bij EK in vier sets van Polen

De Nederlandse volleyballers hebben hun tweede groepswedstrijd bij het EK in Noord-Macedonië verloren van Polen. De aanvoerder van de wereldranglijst was met 3-1 te sterk voor Oranje. De setstanden waren 23-25 25-13 25-19 25-22 voor de Poolse mannen.

De ploeg van bondscoach Roberto Piazza versloeg in de eerste wedstrijd Montenegro met 3-0.

Tegen Polen begonnen de Nederlandse mannen sterk. Ze pakte de eerste set na een goede slotfase met 25-23. De Polen zetten daarna echter de zaken recht en wonnen de tweede set met 25-13. In de derde set had Polen ook het beste van het spel. Nederland bleef daarna wel goed bij in de vierde set, maar slaagde er niet in de wedstrijd nog te verlengen. Polen maakte het met 25-22 af.

In de groepswedstrijden neemt Oranje het verder op tegen Tsjechië, Denemarken en gastland Macedonië.