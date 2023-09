De Nederlandse 3×3-basketbalsters hebben zich geplaatst voor de halve finales van het EK in Israël. Het team versloeg Duitsland met 12-10.

Oranje vocht zich tegen de Duitse vrouwen twee keer knap terug van een achterstand. Eerst maakte Nederland een 5-1 achterstand goed. Daarna kwamen de vrouwen terug van 6-10.

Nederland neemt het donderdagmiddag in de halve eindstrijd op tegen Portugal, dat titelverdediger Frankrijk uitschakelde.

De Nederlandse mannen slaagden er niet in zich voor de laatste vier te plaatsen. Servië was in de kwartfinales met 21-19 te sterk.