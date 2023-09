EK vrouwenbasketbal in 2025 voor het eerst in vier landen

Het EK basketbal voor vrouwen in 2025 is voor het eerst in vier landen. Het toernooi wordt gehouden in Tsjechië, Duitsland, Griekenland en Italië. Dat heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt.

Voordat het toernooi begint moeten eerst de kwalificaties nog afgewerkt worden. In totaal doen daar 36 landen aan mee. De vier organiserende landen zijn geplaatst en vormen samen één poule tijdens het EK. De overige 32 landen strijden voor de andere twaalf tickets die te verdelen zijn.

De loting vindt plaats op 19 september, de kwalificatiecampagne start in november. De Belgische vrouwen zijn in 2025 de titelverdedigers na hun Europese winst eerder dit jaar.