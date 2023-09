Directeur Evertse onder de indruk van dominantie roeiploeg op WK

Technisch directeur Hessel Evertse is onder de indruk van de verrichtingen van de Nederlandse roeiploeg op de WK in Belgrado. De ploeg is komend weekend in negen finales vertegenwoordigd en plaatste zich in de meeste disciplines overtuigend voor de eindstrijd.

“Wat we hier laten zien is uniek, dat we een toernooi zo goed beginnen”, aldus Evertse. “Ik zit nu dertig jaar in de sport en tien jaar in de roeiwereld, maar dit heb ik ook nog nooit gezien. Al moeten we niet tussendoor juichen, want wie het laatst juicht, juicht het best.”

Evertse zegt vooral “van het proces te genieten”. “Dat zit hem in de doordachtheid om de roeiers voor te bereiden, onder meer tijdens de hoogtestage waarin iedereen echt tot het gaatje is gegaan. We tillen niemand over de rand heen, maar we gaan wel tót de rand.”

De afgelopen dagen stond plaatsing voor de Olympische Spelen op het spel, terwijl op zaterdag en zondag de medailles worden verdeeld. “Iedereen van het team heeft de focus op het weekend, terwijl sommige landen nu al blij zijn met een olympisch ticket. Maar wij zijn hier met een heel ander doel”, aldus de directeur. “Wij zijn veel meer bezig met dit toernooi als geheel, want we zien het als een blauwdruk voor volgend jaar op de Olympische Spelen, waar we nog nooit twee keer goud hebben gewonnen.”

De Nederlandse ploeg mikt in Belgrado op zoveel mogelijk gouden medailles. Kwaliteit boven kwantiteit is het motto, oftewel liever één gouden medaille dan drie zilveren. “Na de tien medailles op de WK van vorig jaar zouden niet veel landen doen wat wij doen”, aldus de directeur over het wijzigen van diverse samenstellingen. “Maar wij blijven puzzelen met mensen en boten, om de kansen op goud te optimaliseren. Als wij van één keer goud naar veel goud kunnen gaan, dan zijn we goed op weg voor onze doelstelling. Maar we blijven ons focussen op onze taak in plaats van tussentijdse prestaties. Het gaat om het finaleweekend. Er komt een mooi weekend aan.”

De WK roeien duren tot en met zondag.