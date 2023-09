Dubbeltwee mannen naar finale en Spelen, dubbeltwee vrouwen niet

De Nederlandse dubbeltwee voor mannen heeft zich op de WK roeien in Belgrado met groot vertoon van macht geplaatst voor de finale. Door de plek in de eindstrijd verzekerden Melvin Twellaar en Stefan Broenink de dubbeltwee ook van plaatsing voor de Olympische Spelen van Parijs. In de dubbeltwee voor vrouwen redden Nika Vos en Lisa Scheenaard het niet.

Twellaar en Broenink wonnen hun halve finale overtuigend met een tijd van 6.19,31. Het Nederlandse duo was ruim vier seconden sneller dan de Italianen, die tot 6.23,94 kwamen.

Vos en Scheenaard werden vierde in de halve finale. Ze moesten ruim elf seconden toegeven op de Roemeense roeisters en waren ook beduidend langzamer dan Litouwen en Nieuw-Zeeland. De eerste drie koppels gaan door naar de finale, dus Vos en Scheenaard zijn veroordeeld tot de B-finale. Daar kunnen ze ook nog een olympisch ticket afdwingen.

In totaal heeft de Nederlandse roeiploeg zich nu al met acht boten geplaatst voor de Spelen van Parijs. De invulling van de boten mag later nog gewijzigd worden.