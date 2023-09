Vettel roemt Verstappen om unieke serie zeges in Formule 1

Voormalig Formule 1-coureur Sebastian Vettel heeft niets dan lof voor Max Verstappen. De Nederlander van Red Bull ontnam dit jaar de Duitser zijn record van negen opeenvolgende grandprixzeges. “Het is bewonderenswaardig”, zei Vettel tegen het Duitse persbureau DPA. Verstappen bracht de teller anderhalve week geleden al op tien op een rij en gaat komende weekeinde in Singapore voor nummer elf.

“Max bevindt zich nu in de situatie waarin hij de dingen kan controleren en die controle tot in de perfectie kan uitvoeren”, zei Vettel. “Ik heb de races dit jaar gevolgd en ik vind het knap wat hij doet,” vertelde viervoudig wereldkampioen Vettel. “Ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om een serie als deze neer te zetten.”

Verstappen en zijn team domineren dit seizoen. De Nederlander won twaalf van de veertien verreden grands prix, zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez was de beste in de andere twee.

“Het talent van Max was al vroeg duidelijk”, herinnert Vettel zich. “Zijn tijd in de karts was al extreem succesvol. Hij paste zich ook heel snel aan na de overstap naar de Formule 1. Terwijl hij pas 17 jaar was. Als je kinderen hebt, leer je wat meer over je eigen jeugd en wat daar gebeurt. Het is heel normaal om op die leeftijd fouten te maken, dingen uit te proberen en misschien zelfs dingen verkeerd in te schatten. Maar wat Max onderscheidt, is dat hij heel snel leerde.”

Vettel denkt nog wel eens aan zijn serie van negen overwinningen, ook voor Red Bull in 2013 toen hij voor de vierde keer wereldkampioen werd. “Mensen zeggen graag: als het goed gaat, gaat het goed. Je hebt het zelf niet eens zo door. Maar op momenten dat het niet zo goed gaat, verlang je er vaak naar terug en probeer je er weer te komen.”