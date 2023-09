Van Vliet stopt in 2026 als koersdirecteur Amstel Gold Race

Leo van Vliet stopt in 2026 als koersdirecteur van de Amstel Gold Race. De organisatie van de Nederlandse klassieker komt in handen van Flanders Classics. Van Vliet blijft de komende edities nog actief en draagt dan de organisatie volledig over.

“In al die jaren is het organiseren van een wielerkoers gecompliceerder geworden. Flanders Classics heeft zich bewezen als kwalitatief hoogwaardige organisator. Minstens zo belangrijk is dat zij dezelfde passie voor wielrennen hebben. Deze twee eigenschappen zorgen ervoor dat ik met een gerust hart mijn geliefde Amstel Gold Race aan hen overdraag. Maar ik ben nog niet weg hoor, komende edities trekken we gezamenlijk op en zorgen we voor een soepele overdracht”.

Van Vliet nam de functie in 1996 over van Herman Krott. “Toen ik de rol van Herman overnam had hij maar liefst dertig edities van de Amstel Gold Race georganiseerd. Dat aantal nader ik nu ook; 2026 lijkt mij dan ook een prachtig moment om te stoppen, dan heb ik er net als Krott ook dertig op mijn naam staan. Ik ben ongelofelijk trots op de ontwikkeling die we in die drie decennia hebben gerealiseerd. Denk aan het verleggen van de start naar Maastricht, de finish naar Valkenburg, de wijzigingen van het parcours en de uitbreiding met een vrouweneditie. Ook het toevoegen van de toerversie op de zaterdag voor de wedstrijd was een schot in de roos”.

Flanders Classic organiseert onder meer ook klassiekers als de Ronde van Vlaanderen. “Voor ons is dit een heel belangrijke stap; met de Amstel Gold Race breiden we onze internationale avontuur verder uit. Leo van Vliet heeft een ongelofelijke staat van dienst en we zijn bijzonder trots dat we verder mogen bouwen aan zijn succes. Uiteraard zullen we de eigenheid van deze koers bewaken en zorg dragen voor het typische Amstel Gold Race karakter”, zegt Tomas van den Spiegel, CEO van Flanders Classics.

Leontien van Moorsel blijft koersdirecteur van de vrouwenwedstrijd.