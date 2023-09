Verstappen begint GP van Japan met beste tijd in eerste training

Max Verstappen heeft in de eerste training voor de Grote Prijs van Japan de beste tijd gereden. De Nederlandse autocoureur van Red Bull ging rond in tijd van 1.31,647. De Spanjaard Carlos Sainz van Ferrari, vorige week winnaar in Singapore, zette met 1.32,273 de tweede tijd neer, voor de Brit Lando Norris van McLaren (1.32,392). Verstappens teamgenoot Sergio Pérez kwam tot de elfde tijd.

De 25-jarige Verstappen is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij. Maar vorige week op het stratencircuit in Singapore kreeg hij zijn auto niet op snelheid en kwam niet verder dan de vijfde plaats. Zijn historische reeks van tien overwinningen op rij kwam daardoor ten einde. De Nederlander liet in aanloop naar de GP van Japan weten dat het een incident was en dat hij dit weekend weer een goed resultaat verwacht. In de eerste training liet hij zien dat het circuit in Suzuka hem goed ligt.

“Max is weer terug aan de kop. Het was leuk zolang het duurde”, grapte Zak Brown, de teambaas van McLaren na de training. Hij doelde hiermee op de overmacht van Verstappen, die in Singapore even werd onderbroken. In het kampioenschap heeft Verstappen 151 punten voorsprong op Perez. Hij kan zich in Japan nog niet verzekeren van de titel. Dat kan mogelijk wel begin oktober in Qatar.

Later op vrijdag volgt de tweede training, zaterdag is de kwalificatie en zondag de race.