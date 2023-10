UCI speelt in op fusie wielerploegen Jumbo-Visma en Soudal

De internationale wielerunie UCI zal bij een fusie van de ploegen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step het aantal ploegen met een WorldTour-licentie verminderen van achttien naar zeventien. Dat laat de bond weten in een reactie op het mogelijk samengaan van de Nederlandse en Belgische wielerploeg.

In een verklaring herinnert de UCI eraan dat Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step allebei een WorldTour-licentie hebben gekregen voor drie jaar (2023-2025), maar dat die licentie “op elk moment” opnieuw geĆ«valueerd kan worden. “Indien de continuĆÆteit van een van beide ploegen in 2024 niet gegarandeerd kan worden, dan zal het aantal WorldTourteams in de seizoenen 2024 en 2025 zeventien bedragen”, stelt de UCI. Teams met die status zijn verzekerd van deelname aan de drie grote rondes en alle grote eendaagse koersen.

Op 19 oktober zal de UCI een lijst vrijgeven met ploegen die “de noodzakelijke informatie” hebben overgemaakt om opnieuw geregistreerd te kunnen worden. “Renners van ploegen die niet op die lijst staan zijn dan vrij om naar een andere ploeg over te stappen”, aldus de UCI.

De geruchten over een ophanden zijnde fusie tussen de twee topteams heeft voor onrust gezorgd in beide kampen. Het voorgenomen teamuitje van Soudal Quick-Step gaat volgende week volgens diverse Belgische media niet door.