Red Bull-baas Horner ziet Verstappen ‘beter en beter’ worden

Max Verstappen wordt alleen nog maar een betere coureur, zegt teambaas Christian Horner van Red Bull in aanloop naar de Grote Prijs van Qatar. De Nederlander kan zaterdag in de sprintrace al zijn derde wereldtitel op rij in de Formule 1 veroveren.

“De pure snelheid, zijn vaardigheden, gretigheid en gepassioneerdheid waren er al vanaf de eerste dag”, zegt de Brit. “Nu combineert hij dat met ervaring en de manier waarop hij de races en situaties ‘leest’ en de manier waarop hij met de banden omgaat. Dat is fenomenaal. Hij wordt beter en beter.”

Verstappen was vorig jaar al heer en meester op de meeste circuits, die jaar is hij dominanter dan ooit. Hij won dertien van de zestien tot nog toe gereden grands prix en vestigde een nieuw Formule 1-record met tien overwinningen op rij. “Hij stuurt het team aan, wij sturen hem aan en zo stijgen we allebei naar een nieuw niveau”, meent Horner, die met Red Bull twee weken geleden tijdens de Grand Prix van Japan al een tweede constructeurstitel op rij veroverde. “Succes stimuleert iedereen om het nog beter te doen. En als je een coureur als Max hebt, is dat nog een extra stimulans.”